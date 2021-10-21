Опрос показал, сколько компаний будут соблюдать режим нерабочих дней

Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября

Более половины (55%) российских компаний продолжат работать в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала HeadHunter, опубликованные в четверг, 21 октября.

В 23% компаний рассказали, что все равно работают постоянно, включая государственные праздники, 17% еще не определились, будут ли функционировать в период нерабочих дней, 6% компаний не будут работать.

В 70% компаний, которые будут работать в нерабочие дни, собираются объяснить сотрудникам такую необходимость. В каждой пятой компании не намерены объяснять сотрудникам свое решение.

Более трети (38%) компаний, которые будут объявлять сотрудникам о работе в нерабочие дни, сделают это неформально, а 63% напротив, оформят все официально.

Самая существенная доля неопределившихся — в следующих отраслях: химическое производство, удобрения, автомобильный бизнес, финансовый сектор (по 50% еще не приняли решение), промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие (40%), добывающая отрасль, строительство, недвижимость, энергетика (по 33% не приняли решение).

Больше всего компаний, которые точно не будут работать, в строительстве (33%), промышленном оборудовании (20%) и информационных технологиях (16%), сообщает РИА Новости.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса с сохранением зарплаты. Президент также поручил органам власти и организациям определить численность работников, обеспечивающих функционирование этих структур в нерабочие дни.

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