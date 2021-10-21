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Южная Корея запустила первую отечественную ракету-носитель

11:21
  • четверг
  • 21 октября 2021

Ее разработка велась с 2010 года

Республика Корея запустила первую собственную ракету-носитель "Нури".
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Старт состоялся 21 октября с космодрома Наро в провинции Чолла-Намдо. С момента запуска до выхода на орбиту потребуется чуть более 16 минут, пишет агентство ТАСС.

Если пуск пройдет успешно, то Южная Корея станет седьмой страной в мире, запустившей ракету полностью собственного производства.

Разработка ракеты ракеты-носителя велась с 2010 года. В ее создание было вложено около 1,8 миллиарда долларов.

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