Южная Корея запустила первую отечественную ракету-носитель

Ее разработка велась с 2010 года

Республика Корея запустила первую собственную ракету-носитель "Нури".

Старт состоялся 21 октября с космодрома Наро в провинции Чолла-Намдо. С момента запуска до выхода на орбиту потребуется чуть более 16 минут, пишет агентство ТАСС.

Если пуск пройдет успешно, то Южная Корея станет седьмой страной в мире, запустившей ракету полностью собственного производства.

Разработка ракеты ракеты-носителя велась с 2010 года. В ее создание было вложено около 1,8 миллиарда долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram