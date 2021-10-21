Южная Корея запустила первую отечественную ракету-носитель

Ее разработка велась с 2010 года
Республика Корея запустила первую собственную ракету-носитель "Нури".
Старт состоялся 21 октября с космодрома Наро в провинции Чолла-Намдо. С момента запуска до выхода на орбиту потребуется чуть более 16 минут, пишет агентство ТАСС.
Если пуск пройдет успешно, то Южная Корея станет седьмой страной в мире, запустившей ракету полностью собственного производства.
Разработка ракеты ракеты-носителя велась с 2010 года. В ее создание было вложено около 1,8 миллиарда долларов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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