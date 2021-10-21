Россия произвела 95 млн доз вакцин от коронавируса

Запас вакцин сформирован не менее чем на два месяца

В России выпустили уже 95 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции, Об этом в четверг, 21 октября, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Глава Минпромторга уточнил, что в гражданский оборот введено порядка 95 млн доз всех вакцин с учетом "Спутника Лайт". Запас вакцин сформирован не менее чем на два месяца.

До конца 2021 года планируется выпустить еще более 300 млн доз всех вакцин, цитирует Мантурова ТАСС.

Ранее стало известно, что российскую вакцину "Спутник V" начнет выпускать одна из лабораторий в Марокко, соответствующие документы уже подписаны. Препарат уже получил регистрацию в министерстве здравоохранения африканского королевства.

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