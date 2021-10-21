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"Украина не выполняет обязательства": МИД - о нормандском формате

11:28
  • четверг
  • 21 октября 2021

Условия для нового саммита пока не созданы

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко высказался о перспективах нормандского формата (Германия, Россия, Украина и Франция совместно работают над урегулированием кризиса в Донбассе).
Киев противодействует встрече в нормандском формате, ожидая ухода Меркель

По словам замглавы внешнеполитического ведомства, как кризисную МИД ситуацию не оценивает.

"Ряд стран нормандского формата, не будем называть кто, хотели бы проведения встречи министров и встречи лидеров - саммита нормандского. Но наша позиция не изменилась: мы пока не видим, что Украина действительно выполняет те обязательства, которые были приняты ею в рамках и минского комплекса мер, и на парижском саммите 2019 года", - подчеркнул Руденко (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что переговорные форматы будут задействованы, как только для этого будут созданы все необходимые условия.

Нормандский формат существует с июня 2014 года.

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