"Украина не выполняет обязательства": МИД - о нормандском формате

Условия для нового саммита пока не созданы

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко высказался о перспективах нормандского формата (Германия, Россия, Украина и Франция совместно работают над урегулированием кризиса в Донбассе).

По словам замглавы внешнеполитического ведомства, как кризисную МИД ситуацию не оценивает.

"Ряд стран нормандского формата, не будем называть кто, хотели бы проведения встречи министров и встречи лидеров - саммита нормандского. Но наша позиция не изменилась: мы пока не видим, что Украина действительно выполняет те обязательства, которые были приняты ею в рамках и минского комплекса мер, и на парижском саммите 2019 года", - подчеркнул Руденко (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что переговорные форматы будут задействованы, как только для этого будут созданы все необходимые условия.

Нормандский формат существует с июня 2014 года.

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