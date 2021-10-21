Российские школы объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября

Это дополнительные выходные

Министерство просвещения России планирует ввести школьные каникулы с 30 октября по 7 ноября включительно.

"В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику", - говорится в сообщении, размещенном в официальном telegram-канале ведомства.

Дистанционного обучения в эти дни не планируется, дети будут отдыхать с родителями. Школам рекомендовано скорректировать образовательные программы.

В детских садах и яслях в нерабочие дни организуют дежурные группы, уточнили в Минпросвещения.

Накануне президент Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с сохранением зарплаты с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса. В отдельных регионах, где обстановка по COVID-19 наиболее непростая, нерабочие дни могут начаться уже с 23 октября.

За минувшую неделю показатель заболеваемости COVID-19 в России вырос на 15% в сравнении с предшествовавшей семидневкой.

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