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Подозреваемую в убийстве девятилетней девочки в Вологде арестовали

11:42
  • четверг
  • 21 октября 2021

Назначена судебная психиатрическая экспертиза

Подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде 40-летняя Ульяна Ланская арестована судом, передает ТАСС.
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"Суд принял во внимание данные о личности подозреваемой, тяжесть и обстоятельства совершенного преступления, а также то, что Ланская может скрыться от органов следствия и суда, и заключил ее под стражу по 18 декабря 2021 года включительно", - рассказали журналистам в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

16 октября девятилетняя девочка ушла из дома и пропала. По данным следствия, Ланская встретила ребенка на улице, привела в свою квартиру и убила. Нападавшую позднее нашли в Карелии.

В ходе допроса женщина заявила, что совершила убийство ребенка на почве неприязненных отношений. Назначена судебная психиатрическая экспертиза.

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