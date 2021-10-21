В России впервые выявили больше 36 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

Установлен новый антирекорд

В России за минувшие сутки зарегистрировано 36339 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19. Это суточный максимум за все время пандемии.

Скончались за сутки 1036 человек, выздоровели 25895 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 7897. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 3280 человек, в Московской области - 2318.

За весь период пандемии в стране выявлено 8131164 случая инфекции. Умерли 227389 пациентов. Выздоровели 7091607 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram