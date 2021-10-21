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Столтенберг: НАТО сохраняет каналы контактов с Россией

11:53
  • четверг
  • 21 октября 2021

Ситуация усложнилась после решения России закрыть два офиса НАТО в Москве

НАТО сохраняет каналы контактов с Россией, заявил в четверг, 21 октября, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
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По утверждению генсека НАТО, подход Североатлантического альянса к России остается по-прежнему комбинированным — сочетающим сдерживание и оборону с готовностью вести содержательный диалог.

Ситуация усложнилась после решения России закрыть два офиса НАТО в Москве и прекратить деятельность миссии в штаб-квартире в Брюсселе, заявил Столтенберг.

При этом он не прокомментировал, что соответствующее решение было принято российской стороной в ответ на решение альянса сократить постпредство России при НАТО, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что российская сторона предупредила НАТО, что любой шаг по вопросу членства в альянсе Украины будет иметь последствия. Вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом и вынудило бы Москву реагировать, отметил дипломат.

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