В России снизилось число официально безработных

Многие граждане не обращаются в центры занятости

Заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова сообщила на всероссийском семинаре-совещании "Бюджет-Цифровое будущее", что официально зарегистрированных безработных в России снизилось.

"У нас на учете в центрах занятости стоит 844 тысячи. А безработных у нас, по данным Росстата, 3,4 миллиона граждан, то есть, огромное количество граждан, с которыми мы не коммуницируем, мы до них не дошли", - отметила замглавы Минтруда (цитата по ТАСС).

Ранее руководитель ведомства Антон Котяков заявил, что уровень безработицы в России снизился до допандемических показателей.

"Уровень безработицы по методике Международной организации труда составляет сейчас 4,4%", - рассказал он.

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