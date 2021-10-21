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В России снизилось число официально безработных

12:04
  • четверг
  • 21 октября 2021

Многие граждане не обращаются в центры занятости

Заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова сообщила на всероссийском семинаре-совещании "Бюджет-Цифровое будущее", что официально зарегистрированных безработных в России снизилось.
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"У нас на учете в центрах занятости стоит 844 тысячи. А безработных у нас, по данным Росстата, 3,4 миллиона граждан, то есть, огромное количество граждан, с которыми мы не коммуницируем, мы до них не дошли", - отметила замглавы Минтруда (цитата по ТАСС).

Ранее руководитель ведомства Антон Котяков заявил, что уровень безработицы в России снизился до допандемических показателей.

"Уровень безработицы по методике Международной организации труда составляет сейчас 4,4%", - рассказал он.

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