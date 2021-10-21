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На вакцину "Спутник V" участились информационные атаки

12:20
  • четверг
  • 21 октября 2021

Они основаны на фейках

На российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" участились информационные атаки в средствах массовой информации.
Израиль заявил о готовности принимать привитых "Спутником V" туристов

Подобные новости основаны на недостоверной информации от анонимных источников, рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Вместо того, чтобы подвергать "Спутник Лайт" атакам, лучше использовать однокомпонентную вакцину в качестве бустера, чтобы достичь более сильного и продолжительного иммунитета, передает ТАСС.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственный источник сообщило, что одобрение вакцины "Спутник V" на территории Евросоюза в этом году не произойдет.

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