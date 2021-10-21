В Роспотребнадзоре рассказали, кого из детей нужно привить от COVID-19 первыми

Чтобы защитить детей от инфицирования, взрослые должны активнее проходить вакцинацию

В случае начала вакцинации детей от коронавирусной инфекции в первую очередь следует привить тех, у кого имеются хронические заболевания. Об этом в четверг, 21 октября, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По мнению эксперта, в первую очередь должны прививаться дети, имеющие отягощенный коморбидный фон, хронические заболевания.

В настоящее время коронавирусом чаще всего болеют дети до года, соответственно, заражаются они в основном в семье, подчеркнул Горелов. Чтобы защитить детей от инфицирования, взрослые должны активнее проходить вакцинацию.

Специалист также отметил, что подъем заболеваемости COVID-19 отмечался среди подростков. На одного подростка приходится минимум полтора родителя, которые также посещают коллективы, поэтому в геометрической прогрессии возрастают риски распространения инфекции, сообщает ТАСС.

Ранее профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что вакцина от коронавирусной инфекции, предназначенная для детей, будет содержать меньше антигена, чем взрослый препарат. Вакцинация подростков в случае регистрации вакцины будет добровольной, ее будут делать только при согласии родителей или законных представителей.

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