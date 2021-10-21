В Москве от COVID-19 поправились еще 4272 человека

За сутки госпитализирован 1531 пациент
Московские врачи вылечили от коронавируса за сутки еще 4272 пациентов, сообщили в оперштабе по контролю за распространением заболевания.
Таким образом, общее число отправившихся в столице сегодня составляет 1 548 573.
"В Москве выявлено 7897 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализирован 1531 человек, скончались 77 пациентов. На ИВЛ находится 651 человек", - говорится в сообщении.
Как напомнили в штабе, вакцинация - единственный способ победить пандемию. Подробную информацию о прививке можно найти здесь.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram