В Москве от COVID-19 поправились еще 4272 человека

За сутки госпитализирован 1531 пациент

Московские врачи вылечили от коронавируса за сутки еще 4272 пациентов, сообщили в оперштабе по контролю за распространением заболевания.

Таким образом, общее число отправившихся в столице сегодня составляет 1 548 573.

"В Москве выявлено 7897 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализирован 1531 человек, скончались 77 пациентов. На ИВЛ находится 651 человек", - говорится в сообщении.

Как напомнили в штабе, вакцинация - единственный способ победить пандемию. Подробную информацию о прививке можно найти здесь.

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