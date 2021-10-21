В Москве продлят ноябрьские праздники для сокращения роста заражений COVID-19

Мэр подписал указ

В Москве нерабочие дни в связи с коронавирусом будут введены с 28 октября до 7 ноября включительно.

Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. В этот период в Москве будет запрещено проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных и развлекательных мероприятий.

Высшие и средние профессиональные учебные заведения с 28 октября переходят на дистанционный режим. Заведения общепита будут работать навынос. Аптеки и продуктовые магазины продолжат работать в обычном режиме. Плановая медицинская помощь с 28 октября по 7 ноября будет оказываться в полном объеме.

С 28 октября по 7 ноября будут закрыты непродовольственные магазины, салоны красоты, фитнес-клубы, кинотеатры, музеи и концертные залы. Приостанавливается оказание государственных услуг в центрах "Мои документы", кроме срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния.

Накануне президент Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с сохранением зарплаты с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса. В отдельных регионах, где обстановка по COVID-19 наиболее непростая, нерабочие дни могут начаться уже с 23 октября.

За минувшую неделю показатель заболеваемости COVID-19 в России вырос на 15% в сравнении с предшествовавшей семидневкой.

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