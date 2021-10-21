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Вакцинированные москвичи смогут разблокировать соцкарты

12:29
  • четверг
  • 21 октября 2021

Это не коснётся тех, кто прошел вакцинацию

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал у себя в личном блоге о новых ограничениях в столице в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, речь идет о приостановке действия проездных для людей старше 60 лет.
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"В связи с введением домашнего режима с 8 ноября 2021 года для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте", - сказано в сообщении.

При этом уточняется, что блокировка не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошедших вакцинацию. По словам градоначальника, разблокировка будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом.

"Просьба отнестись к этому решению с пониманием. Оно принято для того, чтобы сберечь жизни и здоровье наиболее уязвимой категории москвичей", - отметил глава города.

В Москве нерабочие дни в связи с коронавирусом будут введены с 28 октября до 7 ноября включительно. В этот период в Москве будут запрещено проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных и развлекательных мероприятий. Заведения общепита будут работать навынос. 

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