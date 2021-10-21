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Обладатели QR-кодов в период нерабочих дней смогут посещать музеи и театры

12:35
  • четверг
  • 21 октября 2021

Мера коснется мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек

С 8 ноября в Москве вводится обязательное использование QR-кодов при проведении мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Соответствующий указ в четверг, 21 октября, подписал мэр столицы Сергей Собянин.
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QR-коды предписывается использовать при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий. Наряду с этим обязательно использование защитных масок.

Организаторам мероприятий, количество участников которых составляет менее 500 человек, рекомендуется предпринимать аналогичные меры.

Указ Сергея Собянина опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Мэр столицы также ввел режим нерабочих дней на период с 28 октября по 7 ноября. Данная мера предпринимается в целях борьбы с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции.

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