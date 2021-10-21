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Московские театры и музеи продолжат работу с обязательными QR-кодами

12:44
  • четверг
  • 21 октября 2021

И ограничениями по заполняемости залов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил у себя в личном блоге, что театры и музеи города с 8 ноября - после истечения нерабочих дней - продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов.
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"Театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений", - сказано в сообщении.

Что касается периода с 28 октября по 7 ноября, действовать будут те же меры, за исключением заполняемости. Она разрешена на уровне не более 50%.

Кроме того, с 8 ноября вводится обязательное использование QR-кодов при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

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