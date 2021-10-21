Общепит и развлекательные заведения в Подмосковье закроют в нерабочие дни

Соответствующий режим в регионе вводится с 28 октября по 7 ноября

В Московской области в период с 28 октября по 7 ноября вводится режим нерабочих дней. Соответствующий указ в четверг, 21 октября, подписал глава региона Андрей Воробьев.

Согласно указу подмосковного губернатора, в нерабочие дни приостанавливается работа заведений общественного питания (за исключением предприятий, работающих на вынос и на доставку).

Также не будут работать торговые центры, салоны красоты, фитнес-центры, бассейны, стоматологии. Приостанавливается проведение спортивных и культурных мероприятий, в том числе в парках, торгов-развлекательных центрах, ночных клубах и на дискотеках. При этом аптеки продолжат работать.

В период с 28 октября по 7 ноября останавливается оказание услуг, которые требуют личного присутствия граждан в многофункциональных центрах, отделениях ЗАГС, миграционных центрах.

Посещение театров и музеев в нерабочие дни допускается при наличии QR-кода о прохождении вакцинации и защитной маски. Заполняемость учреждений культуры не должна превышать 50% от общей вместимости.

Максимально допустимое количество зрителей при проведении спортивных и развлекательных мероприятий снижается до 50 человек в помещениях и до 500 человек на улице.

Указ главы Московской области Андрея Воробьева опубликован на официальном сайте регионального правительства.

21 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, а также ряда мер по предотвращению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

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