Россиян попросили воздержаться от поездок в период нерабочих дней

Ограничение контактов поможет улучшить ситуацию с коронавирусом

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в "длинные выходные".

В этот период лучше побыть дома или провести время на свежем воздухе вдали от скопления людей.

"Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Москве и Подмосковье ввели режим нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. В этот период будут закрыты все предприятия общепита, непродовольственные магазины, салоны красоты, кинотеатры, фитнес-клубы.

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