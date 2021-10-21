Россиян попросили воздержаться от поездок в период нерабочих дней

Ограничение контактов поможет улучшить ситуацию с коронавирусом
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в "длинные выходные".
В этот период лучше побыть дома или провести время на свежем воздухе вдали от скопления людей.
"Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Москве и Подмосковье ввели режим нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. В этот период будут закрыты все предприятия общепита, непродовольственные магазины, салоны красоты, кинотеатры, фитнес-клубы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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