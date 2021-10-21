Матвиенко призвала страны к взаимному признанию вакцин

Пора прекратить использовать пандемию для политических игр
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что мировому сообществу необходимо срочно вырабатывать общие подходы к вакцинации.
"Договариваться и договориться, наконец, о взаимном признании вакцин и соответствующих сертификатов, ведь на кону не только право граждан на свободное передвижение по миру или прибыли туристических компаний", - сказала председатель верхней палаты парламента (цитата по ТАСС).
Она добавила, что глобальная безопасность в области здравоохранения определяется уровнем иммунизации.
По словам Матвиенко, пора прекратить использовать пандемию "для разных политических игр". "Безусловно, вакцины должны быть доступны для всех людей нашей общей планеты", - заметила спикер.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram