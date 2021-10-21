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Матвиенко призвала страны к взаимному признанию вакцин

12:59
  • четверг
  • 21 октября 2021

Пора прекратить использовать пандемию для политических игр

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что мировому сообществу необходимо срочно вырабатывать общие подходы к вакцинации.
На вакцину "Спутник V" участились информационные атаки

"Договариваться и договориться, наконец, о взаимном признании вакцин и соответствующих сертификатов, ведь на кону не только право граждан на свободное передвижение по миру или прибыли туристических компаний", - сказала председатель верхней палаты парламента (цитата по ТАСС).

Она добавила, что глобальная безопасность в области здравоохранения определяется уровнем иммунизации.

По словам Матвиенко, пора прекратить использовать пандемию "для разных политических игр". "Безусловно, вакцины должны быть доступны для всех людей нашей общей планеты", - заметила спикер.

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