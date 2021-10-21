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В Кремле рассказали об ожиданиях относительно регистрации российских вакцин в Европе

13:22
  • четверг
  • 21 октября 2021

Все вопросы решаются в рабочем порядке

В Москве рассчитывают, что российская вакцина от коронавирусной инфекции получит вскоре европейскую регистрацию. Об этом в четверг, 21 октября, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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По мнению Пескова, российский препарат должен был получить регистрацию в Европе давным-давно. Работа в данном направлении ведется. При этом о подключение Кремлем "своих ресурсов" для участия в процессе по регистрации вакцины "невозможно, да и не требуется".

Представитель Кремля подтвердил, что "существуют определенные технологические разногласия относительно полноты представленных документов и информации для того, чтобы наша вакцина была соответствующим европейским агентством зарегистрирована", а в европейском регуляторе продолжают заявлять о нехватке каких-то данных для регистрации российской вакцины.

Песков уточнил, что Министерство здравоохранения России, Российский фонд прямых инвестиций и иные ведомства занимаются данными вопросами в рабочем порядке. Речь идет исключительно о технических формальностях, "они будут решены", цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

Ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может начать экспертизу разработанной в российском центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2022 года. Условием для этого является наличие у регулятора всей необходимой информации.

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