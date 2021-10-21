Путин впервые встретится с новым премьером Израиля

Переговоры пройдут в пятницу в Сочи

В пятницу в Сочи состоятся переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Имеется в виду рассмотреть вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке", - сказано в сообщении.

Ранее в канцелярии израильского премьера рассказали о планах Беннета обсудить в том числе Иран на встрече с Путиным.

Беннет вступил в должность израильского премьера 13 июня, сменив на этом посту Биньямина Нетаньяху. Это будет его первая встреча с Путиным.

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