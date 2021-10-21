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Матвиенко оценила необходимость в общефедеральном локдауне

13:31
  • четверг
  • 21 октября 2021

Нерабочие дни помогут разорвать цепочку распространения COVID-19

В России на данный момент нет необходимости вводить общефедеральный локдаун.

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, что у глав регионов есть полномочия для введения тех или иных антиковидных ограничений в случае необходимости.

Нерабочие дни в период с 28 октября по 7 ноября не стоит расценивать как отпуск, подчеркгула председатель Совфеда. Важно максимально сократить количество контактов, чтобы разорвать цепочку распространения коронавируса, передает ТАСС. 

Ранее власти Москвы и Подмосковья ввели режим нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. В этот период будут закрыты все предприятия общепита, непродовольственные магазины, салоны красоты, кинотеатры, фитнес-клубы.

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