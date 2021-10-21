Москва продлит часть санитарных мер для борьбы с COVID-19 после 8 ноября

В столице нерабочие дни в связи с коронавирусом будут введены с 28 октября до 7 ноября включительно

Ряд защитных мер против коронавируса в Москве будет действовать после 8 ноября. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

При этом с 8 ноября 2021 года вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

Как подчеркнул Сергей Собянин, организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек также рекомендуется принять аналогичные решения.

В Москве нерабочие дни в связи с коронавирусом будут введены с 28 октября до 7 ноября включительно. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. В этот период в Москве будет запрещено проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных и развлекательных мероприятий. Высшие и средние профессиональные учебные заведения с 28 октября переходят на дистанционный режим.

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