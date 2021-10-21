Минтруд: средний возраст занятых россиян будет увеличиваться

Рынок труда меняется за счет поколенческих установок

Заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова заявила на всероссийском семинаре-совещании "Бюджет - цифровое будущее", что средний возраст занятых россиян будет увеличиваться.

"Какой рынок труда мы будем иметь, с какими вызовами столкнемся? В первую очередь, это, конечно, демографические изменения, это очень важно: увеличится средний возраст занятого. И наиболее активная часть населения на рынке труда - это граждане 30-44 лет - снизится эта категория", - отметила заместитель руководителя ведомства (цитата по ТАСС).

По словам Мухтияровой, рынок труда меняется "за счет поколенческих установок". Численность занятых в новых формах растет, это общемировые тренды.

Как уточнила замминистра, число самозанятых к 2030 году увеличится в два раза.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram