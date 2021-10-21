ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минтруд: средний возраст занятых россиян будет увеличиваться

13:44
  • четверг
  • 21 октября 2021

Рынок труда меняется за счет поколенческих установок

Заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова заявила на всероссийском семинаре-совещании "Бюджет - цифровое будущее", что средний возраст занятых россиян будет увеличиваться.
Минтруд: 80% бедных - семьи с детьми

"Какой рынок труда мы будем иметь, с какими вызовами столкнемся? В первую очередь, это, конечно, демографические изменения, это очень важно: увеличится средний возраст занятого. И наиболее активная часть населения на рынке труда - это граждане 30-44 лет - снизится эта категория", - отметила заместитель руководителя ведомства (цитата по ТАСС).

По словам Мухтияровой, рынок труда меняется "за счет поколенческих установок". Численность занятых в новых формах растет, это общемировые тренды.

Как уточнила замминистра, число самозанятых к 2030 году увеличится в два раза.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Бизнес
Бизнес
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.