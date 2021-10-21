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Россия предложила предоставить площадку США для переговоров с талибами

13:56
  • четверг
  • 21 октября 2021

Валентина Матвиенко допустила признание Россией правительства талибов

Россия готова предоставить США и другим государствам московскую площадку для консультаций с представителями движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России). Об этом в четверг, 21 октября, рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Спикер верхней палаты российского парламента допустила признание Россией правительства талибов. Однако Матвиенко подчеркнула, что это возможно только при условии его инклюзивности и защиты прав граждан.

При этом вопрос признания правительства талибов не является первоочередным шагом, считает российский политик. Матвиенко указала, что сами представители движения должны сделать необходимые шаги. Тогда, по мнению спикера Совфеда, "будет признание, потому что они реальная власть там", сообщает РИА Новости.

20 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с делегацией движения "Талибан" в Москве. В столице прошла встреча "московского формата" по урегулированию ситуации в Афганистане. Представители талибов решили обсудить налаживание экономических и дипломатических отношений с некоторыми странами.

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