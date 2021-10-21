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Власти Москвы заявили о росте заболеваемости ковидом в 4 раза

13:54
  • четверг
  • 21 октября 2021

Это связано с приходом дельта-штамма

В Москве количество заболевших коронавирусом за месяц взросло в четыре раза.
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Число госпитализаций с COVD-19 выросло в три раза, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кроме того, уровень заболеваемости штаммом "дельта" осенью 2021 года выше осени 2020 года на 80%. Это связано с приходом дельта-штамма, передает "Интерфакс". 

Устойчивым вакцинным иммунитетом к коронавирусу обладают менее 3,4 миллиона москвичей. Максимальную эффективность прививка обеспечивает в течение полугода.

"В настоящий момент реальное число москвичей, обладающих устойчивым вакцинационным иммунитетом, составляет не 5 миллионов, а менее 3,4 миллиона человек", - отметила Ракова.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в столице за весь период пандемии выявлен 1 745 681 случай COVID-19, умерли 30 458 человек. За минувшие сутки прирост заболевших составил 7 897.

Всего в столице прививку первым компонентом сделали почти 5,2 миллиона москвичей. Полный курс вакцинации прошли около 4,8 миллиона граждан.

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