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Отец Юлии Началовой попал в больницу с коронавирусом

14:19
  • четверг
  • 21 октября 2021

Официальные комментарии о состоянии Виктора Началова от его представителей не поступали

Композитор Виктор Началов, отец певицы Юлии Началовой, госпитализирован с коронавирусной инфекцией.
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64-летний музыкант ощутил симптомы COVID-19 несколькими днями ранее. У мужчины поднялась температура, начался кашель и появилась слабость. После того, как ПЦР-тест дал положительный результат, Виктора Началова доставили в московскую больницу.

Медики оценивают состояние звездного пациента как среднетяжелое, сообщает Telegram-канал Mash.

Официальные сообщения о состоянии Виктора Началова от его представителей и родственников не поступали.

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