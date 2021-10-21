Отец Юлии Началовой попал в больницу с коронавирусом

Официальные комментарии о состоянии Виктора Началова от его представителей не поступали

Композитор Виктор Началов, отец певицы Юлии Началовой, госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

64-летний музыкант ощутил симптомы COVID-19 несколькими днями ранее. У мужчины поднялась температура, начался кашель и появилась слабость. После того, как ПЦР-тест дал положительный результат, Виктора Началова доставили в московскую больницу.

Медики оценивают состояние звездного пациента как среднетяжелое, сообщает Telegram-канал Mash.

Официальные сообщения о состоянии Виктора Началова от его представителей и родственников не поступали.

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