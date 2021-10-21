Выходные в Москве продлят с 28 октября до 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19

Ряд мер по борьбе с COVID-19 будет действовать в Москве после 8 ноября

В Москве с 28 октября по 7 ноября будут нерабочие дни. Соответствующий указ подписал сегодня мэр Сергей Собянин. В этот период приостановят работу большинство предприятий и организаций на территории города. В том числе кафе, торговые центры, фитнес-клубы и кинотеатры.

Ситуация с распространением коронавируса в Москве продолжает развиваться по худшему сценарию. Уже можно сказать, что осенняя волна стала самой сложной и отличается сильной динамикой. Рост заболеваемости в городе составляет 20-30%. В ближайшие дни и вовсе велик риск достигнуть исторических пиков. Чтобы не допустить в будущем катастрофы сейчас нужно действовать быстро и иногда радикально. В столице период с 28 октября по 7 ноября объявляется нерабочим. Решение сложное, но логичное. В эти 10 дней должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций за исключением тех, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры. Об этом сегодня в своём блоге рассказал мэр Сергей Собянин.

"Приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. Продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничивается. Рестораны и кафе могут работать на вынос и доставку готовых блюд", - написал Собянин.

В центрах "Мои документы" на весь период нерабочих дней приостанавливается оказание государственных услуг. Исключение составят лишь срочные дела, связанные с регистрацией актов гражданского состояния. При этом в электронном виде работа всех органов власти сохранится в полном объёме. С 28 октября по 7 ноября во всех школах и детских садах объявляются каникулы. Работу временно приостановят спортивные школы и детские кружки. Для тех дошкольников, которых не с кем оставить дома, на базе городских детсадов организуют работу дежурных групп. Вузы и университеты должны полностью уйти в онлайн. Лекции и семинары проводить можно исключительно дистанционно.

"Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме. Театры и музеи могут продолжать работу. Однако их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок", - написал мэр.

До 7 ноября в столице запрещено проводить развлекательные, спортивные и иные массовые мероприятия. Вынужденные выходные для москвичей закончатся 8 ноября, впрочем, тогда в силу вступят новые правила. Для граждан старше 60 лет и тех, кто страдает от хронических заболеваний, приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте. Блокировка социальных карт, однако, не коснётся тех пенсионеров, которые переболели коронавирусом в течение полугода или же прошли вакцинацию. Ещё один список ограничений коснётся сферы культурных развлечений. С 8 ноября попасть в любимый театр или музей можно будет только при наличии QR-кода. В помещении можно будет находиться исключительно в защитной маске. Надета она должна быть по всем правилам: то есть, закрывать нос и рот. Максимальная заполняемость залов - 70%. Те же правила коснутся проведения концертов, а также спортивных мероприятий, если в зале будет присутствовать более 500 человек.

"Как показывает опыт, нерабочие дни являются самым эффективным способом снижения заболеваемости и смертности от ковида, т.к. позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания. Это как температура при простуде. Если она становится слишком высокой, врачи требуют принять жаропонижающее средство. Само по себе оно не лечит, но дает организму передышку и позволяет собраться с силами. Таким "жаропонижающим" в нынешней ситуации и будут нерабочие дни. Давайте отдохнем немного и поможем сохранить жизни и здоровье многих людей. А затем город сможет вернуться к обычной жизни", - написал Сергей Собянин.

Из-за распространения коронавируса новые ограничения вводятся и в Подмосковье. В силу они так же вступят 28 октября. Глава региона Андрей Воробьёв подписал соответствующее постановление. До 7 ноября в области запрещена работа ресторанов, кафе, объектов розничной торговли, салонов красоты, а также кинотеатров и развлекательных центров.

Александра Сергомасова, Юлия Олейник. "ТВ Центр".

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