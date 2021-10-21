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В Москве обсудили способы защиты детей от травли в школе

15:11
  • четверг
  • 21 октября 2021

Как защитить ребёнка от травли в школе обсудили сегодня в Москве в ходе онлайн-сессии, которую провели активисты проекта ОНФ "Правовое просвещение граждан".

Участники дискуссии отметили: сталкиваясь с буллингом, дети и их родители часто не знают, как правильно себя вести в такой ситуации. И один из способов решения проблемы - ввести в учебных заведениях систему медиации, при которой конфликты и споры поможет урегулировать специалист. Кроме того, важно, чтобы в каждой школе работал психолог. Особое внимание отношениям между учениками следует уделять и педагогам.

"Предотвратить трагедию может небезразличный учитель, классный руководитель. И здесь очень важно, чтобы было отношения к своей работе не для галочки. От того, насколько человечным будет классный руководитель, часто зависит даже жизнь детей", - заявила эксперт ОНФ, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

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