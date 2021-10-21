Московские рестораны вернутся к обычному режиму работы с 8 ноября

Власти окажут поддержку бизнесу

Столичные кафе и рестораны вернутся к обычному режиму работы без использования QR-кодов с 8 ноября.

Соблюдение всех санитарных норм остается обязательным. Московские власти окажут ресторанному бизнесу поддержку в связи с возможным ущербом из-за "длинных выходных", сообщил омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

"Мы думаем, что Москва постарается максимально вывести бизнес из этой сложной ситуации", - отметил он.

В Москве на время нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, приостанавливается работа общепита. Рестораны и кафе могут работать навынос и доставку готовых блюд.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что защитных мер против коронавируса будет действовать после 8 ноября. Так, в частности, будет введено обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

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