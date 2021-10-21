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Эпидемиолог назвал причину отсутствия антител к COVID-19 после вакцинации

14:38
  • четверг
  • 21 октября 2021

Речь может идти о редкой иммунологической аномалии

Случаи отсутствия антител к коронавирусной инфекции после вакцинации двумя разными препаратами редки, но возможны. Об этом в четверг, 21 октября, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
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Эксперт уточнил, что речь может идти о редкой иммунологической аномалии, поэтому при отсутствии антител после прививок необходимо обращаться к иммунологу.

При этом Горелов подчеркнул, что использование тестов на определение антител к коронавирусу для обычных людей не имеет смысла, такое тестирование необходимо только для научных целей — чтобы следить за распространением инфекции и планировать противоэпидемические мероприятия, сообщает ТАСС.

Ранее Александр Горелов рассказал, что в случае начала вакцинации детей от коронавирусной инфекции в первую очередь следует привить тех, у кого имеются хронические заболевания. В настоящее время коронавирусом чаще всего болеют дети до года, соответственно, заражаются они в основном в семье, подчеркнул эксперт. Чтобы защитить детей от инфицирования, взрослые должны активнее проходить вакцинацию.

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