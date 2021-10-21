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Мельникова стала чемпионкой мира по спортивной гимнастике

14:26
  • четверг
  • 21 октября 2021

Соревнования проходят в Японии

На соревнованиях в Китакюсю (Япония) россиянка Ангелина Мельникова завоевала золото чемпионата мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье.
Гимнастка Мельникова завоевала бронзу ОИ в личном многоборье

По итогам выступлений на брусьях, бревне, в опорном прыжке и вольных упражнениях Мельникова набрала 56,632 балла. Второй стала американка Лиэнн Вонг (56,340), бронзу взяла ее соотечественница Кайла ди Челло (54,566).

Владислава Уразова, еще одна представительница России, осталась четвертой (53,598).

До успеха Мельниковой последний раз представительница России выигрывала золото мирового первенства в женском многоборье в 2010 году. Это была Алия Мустафина.

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