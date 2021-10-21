ВОЗ назвала условие продолжения оценки "Спутника V"

В организации поприветствовали подписание РФПИ всех юридических соглашений

Всемирная организация здравоохранения готова к продолжению оценки российской вакцины "Спутник V". Об этом в четверг, 21 октября, рассказали в пресс-службе ВОЗ.

В организации поприветствовали подписание Российским фондом прямых инвестиций всех юридических соглашений, которые необходимы для оценки препарата при включении в список для чрезвычайного использования.

В ВОЗ заявили, что ожидают полных данных для анализа и продолжения процесса оценки, сообщает РИА Новости.

12 октября старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что вакцина от коронавируса "Спутник V" может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения еще до конца года. Эксперт высоко оценила российский препарат.

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