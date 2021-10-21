В США произошла вспышка сальмонеллеза

Всё из-за мексиканского лука

Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупредил о вспышке сальмонеллеза в 37 штатах страны, пишет РИА "Новости". Заболели уже более 650 человек.

Связана вспышка с импортированным из Мексики луком - красным, белым и желтым. Поставки фирмы ProSource Inc. осуществлялись в магазины и рестораны по всей стране.

Американцев призвали не покупать и не употреблять лук, если невозможно понять, где он был выращен.

Сальмонеллез - вызываемое бактерией Salmonella инфекционное заболевание. Среди симптомов - повышение температуры, боль в животе, диарея и тошнота.

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