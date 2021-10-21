Около 14 млн россиян приняли участие в переписи населения

Из них на портале госуслуг перепись прошли 11 млн человек

Около 14 млн россиян уже приняли участие во Всероссийской переписи населения. Об этом в четверг, 21 октября, рассказали в Росстате.

Как уточнил заместитель руководителя ведомства Павел Смелов, 14 млн граждан России поучаствовали в переписи в совокупности всеми способами. Из них на портале госуслуг перепись прошли 11 млн человек, сообщает РИА Новости.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября. По данным ВЦИОМ, 85% жителей России примут участие в переписи. Среди россиян, заявивших о намерении участвовать в переписи, 43% сказали, что дождутся переписчика дома, а 41% - перепишутся онлайн на портале госуслуг (74% среди молодежи 18-24 лет), 9% перепишутся лично на стационарном участке, а 6% еще не определились с выбором формата участия в переписи.

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