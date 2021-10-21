ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Около 14 млн россиян приняли участие в переписи населения

15:19
  • четверг
  • 21 октября 2021

Из них на портале госуслуг перепись прошли 11 млн человек

Около 14 млн россиян уже приняли участие во Всероссийской переписи населения. Об этом в четверг, 21 октября, рассказали в Росстате.
Путин принял участие в переписи населения онлайн

Как уточнил заместитель руководителя ведомства Павел Смелов, 14 млн граждан России поучаствовали в переписи в совокупности всеми способами. Из них на портале госуслуг перепись прошли 11 млн человек, сообщает РИА Новости.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября. По данным ВЦИОМ, 85% жителей России примут участие в переписи. Среди россиян, заявивших о намерении участвовать в переписи, 43% сказали, что дождутся переписчика дома, а 41% - перепишутся онлайн на портале госуслуг (74% среди молодежи 18-24 лет), 9% перепишутся лично на стационарном участке, а 6% еще не определились с выбором формата участия в переписи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Перепись населения в России
Перепись населения в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.