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Путин продолжит работать по видеосвязи после решения о нерабочих днях

15:28
  • четверг
  • 21 октября 2021

Очных мероприятий на этот период президент не запланировал

Владимир Путин не планирует очных мероприятий в ближайшее время в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Во время введенных в стране нерабочих дней глава государства продолжит проводить совещания по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Президент будет продолжать рабочие мероприятия. Они у него проходят посредством видеоконференций", - заявил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что и на День народного единства не запланировано торжеств – ни приемов, ни вручения наград, передает РИА Новости.

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