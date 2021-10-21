Путин продолжит работать по видеосвязи после решения о нерабочих днях

Очных мероприятий на этот период президент не запланировал

Владимир Путин не планирует очных мероприятий в ближайшее время в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Во время введенных в стране нерабочих дней глава государства продолжит проводить совещания по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент будет продолжать рабочие мероприятия. Они у него проходят посредством видеоконференций", - заявил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что и на День народного единства не запланировано торжеств – ни приемов, ни вручения наград, передает РИА Новости.

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