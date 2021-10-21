Турция призывает Россию и НАТО продолжить диалог

Альянс сохраняет каналы контактов с Москвой

Официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Танжу Бильгич заявил, что Анкара хочет продолжения диалога между Россией и НАТО.

"Мы хотим, чтобы Россия и НАТО продолжали диалог. Передаем эти наши пожелания и российской стороне, и нашим союзникам в НАТО", - отметил спикер внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

В НАТО ранее отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе. Россия в ответ приостановила работу военной миссии связи НАТО в Москве. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу.

В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сохраняет каналы контактов с Россией, отношение к стране остается комбинированным - сочетающим сдерживание и готовностью вести содержательный диалог.

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