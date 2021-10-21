ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Турция призывает Россию и НАТО продолжить диалог

15:27
  • четверг
  • 21 октября 2021

Альянс сохраняет каналы контактов с Москвой

Официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Танжу Бильгич заявил, что Анкара хочет продолжения диалога между Россией и НАТО.
Россия предупредила НАТО о последствиях шагов по членству Украины

"Мы хотим, чтобы Россия и НАТО продолжали диалог. Передаем эти наши пожелания и российской стороне, и нашим союзникам в НАТО", - отметил спикер внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

В НАТО ранее отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе. Россия в ответ приостановила работу военной миссии связи НАТО в Москве. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу.

В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сохраняет каналы контактов с Россией, отношение к стране остается комбинированным - сочетающим сдерживание и готовностью вести содержательный диалог.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Турция
Турция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.