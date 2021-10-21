Мишустин поручил организовать международную олимпиаду по философии

Пока такие мероприятия в мире не проводятся

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 21 октября, поддержал предложение о проведении олимпиады по философии.

В ходе рабочей поездки в Калининград глава правительства посетил Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта. Ректор вуза Александр Федоров рассказал, что в 2024 году будет отмечаться 300-летие со дня рождения Иммануила Канта. В связи с этим, отметил Федоров, есть планы по организации олимпиады по философии.

Мишустин предложил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову "поддержать и сделать" эту олимпиаду, поскольку "кажется, это идея"".

Федоров и Фальков рассказали премьеру, что на данный момент не существует международных олимпиад по философии. Мишустин в ответ указал, что в данной дисциплине "есть очень четкие параметры, по которым можно такую олимпиаду сделать".

Глава кабмина поручил Минобрнауки совместно с властями Калининграда и руководством БФУ проработать вопрос организации такой олимпиады с международным статусом, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее поручил сократить количество контрольных работ в школах. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, ведомство заменит их Всероссийскими проверочными работами.

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