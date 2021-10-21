В рестораны и кафе курортов Кубани будут пускать только по QR-коду

Ограничения ужесточаются

С 30 октября в рестораны и кафе курортов Краснодарского края допускается вход только по QR-кодам. Такое решение власти региона приняли в четверг.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, нужно сделать всё, чтобы не допустить вспышки заболеваемости на курортах. "Учитывая тёплую погоду вполне ожидаемо, что в ближайшее время количество туристов в крае возрастёт", - приводит его слова РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса с сохранением зарплаты.

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