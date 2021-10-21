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Мишустин поручил упростить подтверждение в России иностранных дипломов

15:55
  • четверг
  • 21 октября 2021

Полностью автоматизировать процесс сложно

Максимально упростить подтверждение в России иностранных дипломов – такое поручение дал ведомствам премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства отметил при этом, что полностью автоматизировать этот процесс довольно сложно.
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Студенты Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде рассказали премьеру, что учащиеся из-за рубежа, получившие основное образование у себя на родине, сталкиваются с проблемами. Для подтверждения диплома им приходится ехать в Москву либо отправлять документ с курьером.

"Полностью автоматизировать процесс подтверждения иностранного диплома в России будет сложно, потому что это непростая история. Но нострификация… сейчас существует, примерно 15 тысяч молодых людей в год получают подтверждения своих дипломов", - цитирует Мишустина ТАСС.

По словам премьера, подать заявление в электронном виде и получить таким образом соответствующее свидетельство сегодня можно. Однако процедура фомализована не во всех учебных заведениях, признал Мишустин.

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