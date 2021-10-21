Лидеры стран ЕС обсудили энергетический кризис

Какие еще темы затронули на саммите?

В Брюсселе стартовал двухдневный саммит лидеров стран ЕС. Главная тема встречи - поиск путей выхода из энергетического кризиса, охватившего Европу. Среди его причин называют резкий рост цен на газ, в котором некоторые западные политики пытались обвинить Россию. Так же в центре внимания ряд наиболее острых вопросов, в том числе - пандемия коронавируса и ситуация с нелегальной миграцией на границе с Белоруссией.

Пандемия, миграция, взбунтовавшаяся Польша, решившая вдруг заявить, что национальные законы важнее европейских и ее граждане, поднимающие вопрос о возможности выхода из ЕС. Тем, разделяющих европейцев, становится все больше. Именно в этот непростой момент в Брюсселе стартовал двухдневный саммит лидеров Евросоюза. Венгерского премьера Виктора Орбана журналисты атаковали вопросами про строптивую Польшу и намечающееся разделение Союза на Восток и Запад. Но тот с ходу отрезал - не о том говорите. Скоро Старому Свету будет не до политических мелочей: не замерзнуть бы!

"Посмотрите на цену на энергоносители! Мы убиваем европейский средний класс. А основа европейской демократии - как раз и есть средний класс. Рост цен, введение новых правил регулирования, которые поднимают цены на газ до небес, разрушают средний класс", - заявил Виктор Орбан.

Свою проблему с дефицитом газа Венгрия как раз-таки решила. Подписала с Россией долгосрочный контракт на поставки в обход Украины. Какое-то консолидированное решение нужно принять и Евросоюзу. И газовый вопрос затмил все остальные на этом саммите. Ведь уже раз взлетевшие до двух тысяч евро за кубометр цены наглядно показали: спровоцировать энергетический кризис можно легко, а вот выход из него будет дорогим и длительным. Для Ангелы Меркель в должности канцлера - это последняя такая встреча на высоком уровне. Она делает более чем взвешенные заявления и призывает всех к спокойному обсуждению. И по поводу той же Варшавы, и относительно газового вопроса.

"Сейчас речь идет о том, что привело к повышению цен на энергоресурсы. Еврокомиссия предложила здесь очень хорошие пути коммуникации, что послужит основой нашего обсуждения. Я считаю, что нам нужно рассудительно реагировать. В любом случае, мы будем так действовать в Германии", - отметила Меркель.

Своей стране Меркель хотя бы попыталась подстелить соломку. До победного отстаивала строительство газопровода "Северный поток-2". При этом, Германия до сих пор не выдала разрешения на эксплуатацию этой трубы. Хотя запуск проекта мог бы стабилизировать ситуацию на рынке. Но нет, европейцы продолжают настаивать на развитии "зеленой" энергетики. А еще контролировать запасы газа в хранилищах и делиться ими. Это все обсуждают на саммите.

Некоторые участники встречи явно пытаются не искать пути выхода из кризиса, а свалить на кого-то вину за собственные необдуманные решения. Такие, например, как ставка на возобновляемые энергоносители или переход к биржевой торговле. Премьер Польши говорит о газовом шантаже. Нет, не со стороны Украины, которая требует продолжать прокачивать газ через свои на 80 процентов изношенные сети. По версии Варшавы, виновата во всем Москва.

Антироссийская истерия нагнетается как на полях саммита, так и в западной прессе. Британская "Дейли Экспресс" пишет, что Москва унижает ЕС, ставя Союз в зависимость от своих поставок.

Владимир Путин с цифрами в руках уже неоднократно демонстрировал: "Газпром" не просто выполняет все свои контрактные обязательства, год за годом бьет рекорды по поставкам топлива в ЕС. Даже через Украину прокачали больше газа, чем должны были. Это подтверждали и европейские политики.

Просто Старый Свет должен определиться: ему нужны недорогие и стабильные поставки или политические игры, весьма дорого обходящиеся налогоплательщикам. В Прибалтике явно не слышат. Литва продолжает уверять, что будущее за "зеленой" энергетикой - и одновременно хвастается построенным в пику Москве СПГ-терминалом.

А вот сегодняшние новости про тот самый терминал, в который должен идти СПГ из США. Американцы хотят переориентировать поставки своего сжиженного газа на Китай. Пострадают те самые страны Европы, которые так радовались заключенным с Вашингтоном назло Москве контрактам. Пенять, впрочем, не на кого. Только на себя.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель резюмировал: охвативший Старый Свет энергетический кризис является последствием геополитических игр.

Лилия Акиньшина, Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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