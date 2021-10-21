Захарова оценила заявления НАТО о готовности диалога с Россией

После высылки дипломатов они лишены смысла

После высылки дипломатов из постпредства России при НАТО Москва не может воспринимать всерьез заявления генсека альянса о готовности к диалогу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Йенса Столтенберга, отметив, что они лишены какого-либо смысла.

"Все, что мы сейчас слышим по линии не просто НАТО как блока, но и непосредственно от генсекретаря этой структуры, всерьез воспринимать просто уже не получается. За этими заявлениями ничего не стоит в практическом плане", - заявила на брифинге Захарова.

Представитель МИД напомнила, что российские дипломаты и были аккредитованы при НАТО для того, чтобы вести диалог на рабочем уровне, передает ТАСС.

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