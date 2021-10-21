Власти Грузии исключили возможность досрочного освобождения Саакашвили

Экс-президент будет сидеть минимум 6 лет

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет отбывать наказание в течение как минимум шести лет. Досрочное освобождение политика исключено, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Умышленно распространяется информация о том, что якобы он не будет сидеть шесть лет, его передадут Украине и так далее. Это все исключено… Он будет сидеть в тюрьме минимум шесть лет", - цитирует Гарибашвили ТАСС.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него в стране заведено несколько уголовных дел - в том числе о растрате бюджета и превышении полномочий – теперь добавилось и обвинение в незаконном пересечении границы. Экс-президенту грозит 11 лет лишения свободы. В тюрьме города Рустави Саакашвили объявил голодовку, его сторонники проводят митинги с требованием освобождения политика.

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