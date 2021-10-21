ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Грузии исключили возможность досрочного освобождения Саакашвили

16:57
  • четверг
  • 21 октября 2021

Экс-президент будет сидеть минимум 6 лет

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет отбывать наказание в течение как минимум шести лет. Досрочное освобождение политика исключено, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Голодающему Саакашвили выделили целый этаж тбилисской клиники

"Умышленно распространяется информация о том, что якобы он не будет сидеть шесть лет, его передадут Украине и так далее. Это все исключено… Он будет сидеть в тюрьме минимум шесть лет", - цитирует Гарибашвили ТАСС.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него в стране заведено несколько уголовных дел - в том числе о растрате бюджета и превышении полномочий – теперь добавилось и обвинение в незаконном пересечении границы. Экс-президенту  грозит 11 лет лишения свободы. В тюрьме города Рустави Саакашвили объявил голодовку, его сторонники проводят митинги с требованием освобождения политика.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Массовый митинг с требованием освободить Михаила Саакашвили
Массовый митинг с требованием освободить Михаила Саакашвили
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.