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В Европе нашли способ снизить газовую зависимость от России

17:31
  • четверг
  • 21 октября 2021

Это важная цель Евросоюза

Евросоюз должен активнее инвестировать в сжиженный природный газ. Это снизит зависимость Европы от российских поставок, убежден лидер "Европейской народной партии" Манфред Вебер.
Украина решила отказаться от импорта газа в течение пяти лет

"Мы можем покупать СПГ по всему миру, чтобы стать более независимыми от президента России Владимира Путина", - заявил Вебер. По мнению политика, Путин "плохо относится к Европе", а цены на газ – один из способов давления.

По словам Вебера, независимость в области энергоснабжения - важна цель ЕС. Немецкий политик призвал Европу быстрее избавляться от старых ископаемых форм энергии и переходить на возобновляемые источники, пишет издание Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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