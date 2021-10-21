В Европе нашли способ снизить газовую зависимость от России

Это важная цель Евросоюза

Евросоюз должен активнее инвестировать в сжиженный природный газ. Это снизит зависимость Европы от российских поставок, убежден лидер "Европейской народной партии" Манфред Вебер.

"Мы можем покупать СПГ по всему миру, чтобы стать более независимыми от президента России Владимира Путина", - заявил Вебер. По мнению политика, Путин "плохо относится к Европе", а цены на газ – один из способов давления.

По словам Вебера, независимость в области энергоснабжения - важна цель ЕС. Немецкий политик призвал Европу быстрее избавляться от старых ископаемых форм энергии и переходить на возобновляемые источники, пишет издание Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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