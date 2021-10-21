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Детсады и школы Омской области закроются в нерабочую неделю

17:50
  • четверг
  • 21 октября 2021

Персонал перейдет на удаленку

Школы и детские сады в Омской области в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября закроют свои двери. Персонал по возможности надо перевести на удаленку, написал в Instagram губернатор региона Александр Бурков.
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Вице-премьер Татьяна Голикова днем ранее на совещании у президента назвала Омскую область в числе семи регионов, где пациентами с коронавирусом занято более 95% коечного фонда. Ситуацию в этих субъектах федерации Голикова назвала тяжелой.

Предложение ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября поддержал на том же совещании президент России. Владимир Путин посоветовал главам регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 ввести нерабочие дни уже с 23 октября, передает РИА Новости.

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