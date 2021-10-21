Француз Маннарино выбил чемпиона "Кубка Кремля" Рублева с турнира в Москве

Российский теннисист не смог защитить титул в ходе тяжелого матча

Чемпион "ВТБ Кубка Кремля 2019" Андрей Рублёв не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Москве. Он проиграл в матче-реванше с французом Адрианом Маннарино, не сумев защитить титул, передает корреспондент "ТВ Центра".

Рублеву достался непростой противник, который смог вывести его на эмоции еще в первом сете. При счете 5:3 Рублев потерял уверенность - в какой-то момент спортсмен запустил мяч в потолок. Во второй партии у Андрея был матчбол на приёме при счёте 6:5, однако реализовать его не удалось. Встреча завершилась со счетом: 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.

"Трудно сказать, это был совсем другой матч (речь про финал "Кубка Кремля 2019 года – прим. Ред.). За два года Андрей добился, конечно, большего прогресса, чем я. Но это теннис, всё может произойти – мне сегодня повезло больше. Конечно, публика поддерживала Рублева, но я не могу ни на что пожаловаться. Очень приятно тут находиться, выступить на стадионе", - прокомментировал Маннарино в ходе интервью на корте после матча.

Таким образом мужская сетка лишилась первого сеяного. Маннарино в четвертьфинале сыграет с литовским теннисистом Ричардасом Беранкисом.

После матча Рублев не вышел к журналистам на пресс-конференцию. Далее в четверг теннисисту предстоит провести парный матч. Трансляция будет вестись онлайн на сайте "ВТБ Кубка Кремля".

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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