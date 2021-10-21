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"Фантасмагория": Путин прокомментировал дискуссию о гендерных правах на Западе

18:56
  • четверг
  • 21 октября 2021

Подобные шаги Запад несет под "знаменем прогресса"

Дискуссия в ряде западных стран о гендерных правах мужчин и женщин перешла границы. Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на Валдайском клубе.

"В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде европейских стран дискуссия о правах мужчин и женщин", - приводит РИА Новости слова президента.

При этом, по словам Путина, подобные шаги Запада ошибочно несут под "знаменем прогресса".

"Ревнители новых подходов заходят так далеко, что хотят отменить сами эти понятия. Тех же, кто рискует сказать, что мужчины и женщины все-таки есть, и это биологически факт, подвергают чуть ли не остракизму", - добавил глава государства.

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