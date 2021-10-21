Украинские силовики обстреляли пригороды Донецка

Есть пострадавшие

Два человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате нового обстрела пригорода Донецка украинскими силовиками. По жилым домам выпущено не менее 18 артиллерийских снарядов. Удары наносились из запрещённых крупнокалиберных орудий. Несколько зданий частично разрушены, повреждены объекты инфраструктуры. В связи со произошедшим Следственный комитет России возбудил уголовное дело, тогда как члены мониторинговой миссии ОБСЕ нарушение проигнорировали.

Ещё вчера в этом доме отмечали день рождения главы семейства. Сегодня всё усыпано кусками штукатурки и обломками. Подарок "прилетел" около 7 утра, когда все ещё спали. Крупнокалиберные снаряды прямым попаданием пробили крышу. Обшивка кровли моментально загорелась. 11-летняя Ева даже не успела сообразить, что именно произошло.

Еве и ещё одной девушке потребовалась медицинская помощь. Несколько последовательных залпов повредили как минимум три жилых дома. Судя по повреждениям, огонь открыли с украинских позиций в Песках из орудий 152-го и 122-го калибров.

Такого неспокойного утра, признаются дончане, не помнят уже давно. Смелости украинским властям, очевидно, добавил недавний визит министра обороны США. Стоило господину Ллойду Остину упомянуть о возможном вступлении страны в НАТО, как здравый смысл, если он вообще оставался, окончательно покинул головы украинских политиков. Так, советник делегации Киева по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович уверен: Украина готова выполнить условия членства в Альянсе получше других его участников. Но до сих пор почему-то остаётся в зале ожидания.

"Надо понимать, что мы идем в Альянс не просителями с протянутой рукой, мы добавим свою огромную силу. После США, Турции и Франции мы четвертая сила по военной мощи, по крайней мере, по сухопутному компоненту. Поэтому наше вступление означает новые возможности и для НАТО", - сказал Арестович.

На чьи деньги эти возможности покупаются, всем хорошо известно. Недавно Киев получил вооружение и оборудование на 60 миллионов долларов. Всего же Запад влил в так называемую "военную мощь" страны свыше 2,5 миллиардов долларов. А скоро, возможно, потребуется ещё. Украина ведёт переговоры с Соединённым Королевством о покупке высокотехнологичных самонаводящихся ракет Brimstone. Они способны поражать сразу несколько движущихся целей. Правда, стоимость одного только снаряда около 150 тысяч долларов. Причём, в министерстве обороны страны не скрывают: сделка должна стать козырем в случае военного конфликта с Россией.

Украина продолжает демонизировать Россию и припоминать обиды 10-летней давности. На этот раз бывшему премьер-министру страны. Николая Азарова обвиняют в госизмене. Поводом стала подготовка ещё в 2010 году Харьковских соглашений о размещении российского флота в Крыму. Накануне Печерский суд Киева заочно арестовал экс-чиновника. Сам же Азаров в этом сфабрикованном деле не видит ничего удивительного.

На фоне последних скандалов президентская партия стремительно теряет доверие избирателей. Судя по опросам, большинство респондентов впервые за долгое время поддержало экс-главу государства Петра Порошенко. А учитывая обострение ситуации в Донбассе, Зеленскому впору задуматься, чье доверие ему важнее - граждан собственной страны или же зарубежных покровителей.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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