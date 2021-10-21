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В НАТО разработали план быстрой переброски войск к Черному морю

19:56
  • четверг
  • 21 октября 2021

Также согласован ответ на угрозу со стороны российских ракетных систем

Североатлантический альянс нарастил присутствие в Черноморском регионе - в море, воздухе и на суше – в ответ на агрессивные действия России, заявил Йенс Столтенберг. По словам генсека НАТО, сейчас разрабатывается план переброски в регион подкреплений – в случае необходимости.
Столтенберг: НАТО сохраняет каналы контактов с Россией

В первый день саммита НАТО на уровне министров обороны его участники утвердили всеобъемлющий план обороны территории альянса. Столтенберг сообщил, что, в частности, согласованы меры для борьбы против российских ракетных систем.

"Министры оценили прогресс в нашем реагировании на растущую угрозу от российских ракетных систем... Мы вводим сбалансированный пакет политических и военных мер для ответа на эти угрозы", - цитирует генсека НАТО ТАСС.

Столтенберг уточнил, что пакет включает существенное укрепление противовоздушной и противоракетной обороны, усиление неядерных оборонительных возможностей, использование истребителей пятого поколения.

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