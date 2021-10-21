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Путин назвал сроки начала поставок по "Северному потоку-2"

20:40
  • четверг
  • 21 октября 2021

Поведение ЕС президент сравнил с волком, опустившим в прорубь хвост

Поставки по "Северному потоку-2" могут начаться на следующий день после получения разрешения регулятора ФРГ, заявил Владимир Путин. Речь идет о первой нитке трубопровода, уже заполненной газом. Президент России напомнил, что проект "Северный поток-2" не является проектом "Газпрома", в нем также участвуют пять европейских компаний.
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Российский лидер подчеркнул: в то время как американские и ближневосточные компании в 2021 году сократили поставки газа в Европу, "Газпром" нарастил поставки в дальнее зарубежье на 11 миллиардов кубометров.

"Газпром увеличил поставки на европейский рынок. Меня слышат хорошо все или нет? Вам сокращают, а мы увеличиваем", - цитирует Путина ТАСС.

Тем не менее, по данным президента, дефицит на европейском рынке может составить около 70 миллиардов кубометров. И Россия здесь ни при чем – это, по словам Путина, рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии. Если европейцы продолжат свою энергетическую политику, то будут чувствовать себя как волк из сказки, опустивший хвост в прорубь, заключил российский лидер.

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